MEB 903 sözleşmeli personel alacak! 2026 MEB personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli personel alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım kapsamında 903 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleşecek. Kadro dağılımında yardımcı hizmetler personelinden güvenlik görevlisine, büro personelinden kat görevlisine kadar farklı branşlar yer alıyor. Peki, MEB 903 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında toplam 903 personel alımı gerçekleştirecek. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görev alacak personel için, başvurular elektronik ortamda alınacak. İstihdam doğrultusunda en fazla kadro Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Kat Görevlisi branşları için ayrılacak. MEB, kontenjan dağılımını açıklarken, adayların merakla beklediği tarihler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde...
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?
MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 - 6 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
- İlgili alım pozisyonu için gereken eğitim düzeyinden mezun olmak (Lise, Ön Lisans, Lisans)
- KPSS B grubu puan türünden yeterli puanı almak ve puan sıralaması esasına göre değerlendirmeye katılmak.
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.
MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
MEB 903 sözleşmeli personel alımında en fazla kadro alan branşlar şöyle:
Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi
Büro Personeli: 121 kişi
Kat Görevlisi: 113 kişi
Ayrıca diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, şoför, kaloriferci, aşçı ve yardımcı hizmetler için kadro dağılımı Resmi Gazete’de yayımlanan ilandan ulaşabilirsiniz.
MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB personel alımı başvuru sonuçları 13 Mart'ta ilan edilecek.