Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MEB 903 sözleşmeli personel alacak! 2026 MEB personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        MEB 903 sözleşmeli personel alacak! 2026 MEB personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli personel alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Alım kapsamında 903 sözleşmeli personel istihdamı gerçekleşecek. Kadro dağılımında yardımcı hizmetler personelinden güvenlik görevlisine, büro personelinden kat görevlisine kadar farklı branşlar yer alıyor. Peki, MEB 903 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında toplam 903 personel alımı gerçekleştirecek. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görev alacak personel için, başvurular elektronik ortamda alınacak. İstihdam doğrultusunda en fazla kadro Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Kat Görevlisi branşları için ayrılacak. MEB, kontenjan dağılımını açıklarken, adayların merakla beklediği tarihler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde...

        2

        MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kayseri, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Aksaray'daki eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirmek üzere 903 sözleşmeli personel alacak.

        3

        MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILACAK?

        MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 - 6 Mart tarihleri arasında yapılacak.

        Başvurular, elektronik ortamda gerçekleştirecek. Adaylar, e-Devlet şifreleri ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.

        4

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

        - İlgili alım pozisyonu için gereken eğitim düzeyinden mezun olmak (Lise, Ön Lisans, Lisans)

        - KPSS B grubu puan türünden yeterli puanı almak ve puan sıralaması esasına göre değerlendirmeye katılmak.

        - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak.

        5

        MEB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        MEB 903 sözleşmeli personel alımında en fazla kadro alan branşlar şöyle:

        Yardımcı Hizmetler Personeli: 327 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 127 kişi

        Büro Personeli: 121 kişi

        Kat Görevlisi: 113 kişi

        Ayrıca diyetisyen, elektrik, bilgisayar ve sıhhi tesisat teknisyenleri, şoför, kaloriferci, aşçı ve yardımcı hizmetler için kadro dağılımı Resmi Gazete’de yayımlanan ilandan ulaşabilirsiniz.

        MEB 903 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB personel alımı başvuru sonuçları 13 Mart'ta ilan edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı