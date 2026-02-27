Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılında toplam 903 personel alımı gerçekleştirecek. Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı ve Uygulama Merkezleri’nde görev alacak personel için, başvurular elektronik ortamda alınacak. İstihdam doğrultusunda en fazla kadro Yardımcı Hizmetler Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli ve Kat Görevlisi branşları için ayrılacak. MEB, kontenjan dağılımını açıklarken, adayların merakla beklediği tarihler de kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda “MEB 903 personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl?” sorularının cevabı haberimizde...