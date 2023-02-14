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MEB'den kritik açıklama! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle, öğrenci naklini başka bir ile aldırmak isteyen öğrenci ve veliler öğrenci nakil işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle, öğrencilere nakil kolaylığı tanınacağını açıkladı. İşte Doğal Afet Nedeniyle Nakil seçeneği kapsamında e- Okul başvuru ekranı...

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  • MEB açıkladı! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

    Öğrenci nakil başvurusu nasıl yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında öğrenci nakil başvurusunun nasıl ve nereden yapıldığı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?" İşte öğrenci nakil başvuru ekranı...
  • MEB açıkladı! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

    DOĞAL AFET NEDENİYLE İLKOKUL VE ORTAOKUL NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı tüm resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

    Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

    E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU EKRANI

     
  • MEB açıkladı! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

    LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri hâlinde Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu" başlıklı 23. maddesinin 6. fıkrası hükümlerine göre, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

     
  • MEB açıkladı! Öğrenci nakil başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

    E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

     

    Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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