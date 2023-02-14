DOĞAL AFET NEDENİYLE İLKOKUL VE ORTAOKUL NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlığa bağlı tüm resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri hâlinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU EKRANI