        Haberler Bilgi Gündem MEB Akademisi sonuçları açıklandı mı, 10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB Akademisi kesin kayıt hakkı kazananlar sonuç sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek hazırlık eğitimi sürecinde gözler kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yayınlanacak kesin kayıt hakkı kazananlar listesinin ardından kayıt süreci başlayacak ve eğitim merkezlerinde uygulanacak ders programları ve eğitim takvimi netlik kazanacak. Peki, MEB akademisi sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 23.03.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Bu yıl Milli Eğitim Akademisinde başlayacak hazırlık eğitimi ve 10 bin öğretmen ataması için kritik sürece girildi. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen yeni sistemle birlikte öğretmen adayları, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde kapsamlı bir hazırlık sürecine tabi tutulacak. Eğitim sürecine kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ise 23 Mart bugün, MEB tarafından duyurulacak. Bu kapsamda “MEB akademisi sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanır, kayıt işlemleri ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları 23 Mart 2026 (bugün) duyurulacak. Gün içinde sonuçların yayınlanması bekleniyor.

        MEB AKADEMİSİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        Kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları, personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

        Hazırlık eğitimine kabul edilen adayların kesin kayıt hakkı kazandıkları eğitim ve uygulama merkezine, kayıt takviminde belirtilen tarihlerde ve kılavuzda belirtilen evraklarla şahsen başvurmaları gerekiyor. Şahsen kayıt başvurusu yapmasına engel mücbir sebebi bulunan adaylar, noter onaylı vekâlet yoluyla kayıt işlemini yaptırabilecek.

        MEB AKAMEDİSİ KESİN KAYIT HAKKI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda eğitim süreci bittikten sonra atamalar gerçekleşecek.

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ EĞİTİM SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Hazırlık Eğitimi Programı dersleri 13 Nisan tarihinde başlayacak.

        MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 2026 TAKVİMİ

        23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

        25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

        07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacak.

        08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacak.

        13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacak.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı