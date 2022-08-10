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MEB'den LGS 3.nakil sonuçları açıklaması! 2022 LGS lise 3.nakil başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 3.nakil sonuçlarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. LGS 2.nakil sonuçlarının 8 Ağustos günü açıklanmasının ardından gözler LGS 3.nakil başvuru tarihine çevrildi. Henüz bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin velileri nakil dönemi tarihlerini araştırıyor. İşte, 2022 LGS 3.nakil tarihleri...

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  • MEB'den LGS 3.nakil sonuçları açıklaması! LGS 3.nakil ne zaman? 2022 LGS lise 3.nakil başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 3.nakil başvuruları, Lise 2.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar doğrultusunda binlerce öğrencinin LGS 2.nakilleri gerçekleştirildi. Henüz bir liseye yerleşemeyen adaylar ve velileri "LGS 3. nakil ne zaman, sonuçları hanfi tarihte açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin açıklama geldi. İşte, 2022 LGS 3.nakil sonuçlarına dair merak edilenler ve Bakan Özer'in açıklaması...

     
  • MEB'den LGS 3.nakil sonuçları açıklaması! LGS 3.nakil ne zaman? 2022 LGS lise 3.nakil başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 2.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 01-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde açıklandı.

    LGS 2022 LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MEB'den LGS 3.nakil sonuçları açıklaması! LGS 3.nakil ne zaman? 2022 LGS lise 3.nakil başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS 3.NAKİL NE ZAMAN?

    LGS 2.nakil sonuçları 8 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, LGS 3.nakillerinin yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla gerçekleştirileceğini dile getirdi.
  • MEB'den LGS 3.nakil sonuçları açıklaması! LGS 3.nakil ne zaman? 2022 LGS lise 3.nakil başvuruları ne zaman başlıyor, sonuçları ne zaman açıklanacak?

    LGS LİSE 3.NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakan Özer, liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." açıklanmasında bulundu.

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