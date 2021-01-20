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MEB'den özel okullarda KDV indirimi devam etsin talebi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 30 Haziran'da sona erecek olan özel okullardaki KDV indiriminin devam etmesi için Hazine'ye olumlu görüş verdiklerini söyledi

MEB'den özel okullarda KDV indirimi devam etsin talebi
Reuters

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği ile toplantıda özel okullarda yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranının bu şekilde devam edip etmeyeceği sorusuna, "özel öğretim kurumlarımızdaki evlatlarımızın eğitim süreçlerinin devamlılığı, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın istihdam koşulları açısından buradaki finansal durum da kritik önem taşımaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımıza geçtiğimiz dönem sağlanan bu vergi kolaylığının bu dönem de sağlanması yönünde tavsiye görüşümüzü bildirdik" cevabını verdi.

Özel eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan katma değer vergisi (KDV) 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 arası dönem için %1'e indirilmişti.

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