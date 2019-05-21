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MEB'den 'YKS' açıklaması

AA

Milli Eğitim Bakanlığından, YKS'ye ilişkin değişimin 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği, bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair ifade kullanılmadığı bildirildi

MEB

Milli Eğitim Bakanlığından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 2024'ten önce değişiklik olabileceği yönündeki bazı haberler üzerine bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakanımız Ziya Selçuk, Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı'nda ortaya konulan tasarımla üniversiteye giriş sınavı arasındaki bağlantıya dikkat çekmiş ve ihtiyaç duyulan değişim sürecinin YÖK ile yapılacak istişarelerle ilerleyeceğini ifade etmiştir.

Söz konusu açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin değişimin en erken 2024 yılında ortaöğretim tasarımıyla uyumlu olarak ele alınabileceği açıkça vurgulanmış olup bu tarihten önce üniversite sınavında değişiklik olacağına dair bir ifade kullanılmamıştır."

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