MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullar ne zaman açılacak?
Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaşmasıyla 16 Haziran'da kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. İşte, okulların açılma ve ara tatil tarihleri ile ilgili detaylar...
16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih ile ilgili detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.