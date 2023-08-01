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        Haberler Gündem MEB duyurdu! Okulların açılma tarihi ne zaman? 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor ve okulların açılmasına kaç gün kaldı?

        MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullar ne zaman açılacak?

        Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaşmasıyla 16 Haziran'da kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. İşte, okulların açılma ve ara tatil tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 00:13
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        16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih ile ilgili detaylar...

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

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        2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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        2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

        16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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