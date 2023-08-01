MEB duyurdu! Okulların açılma tarihi ne zaman? 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor ve okulların açılmasına kaç gün kaldı?

MEB duyurdu! Okulların açılma tarihi ne zaman? 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor ve okulların açılmasına kaç gün kaldı?

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16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih ile ilgili detaylar...