ÖSYM, düzenlediği MEB-EKYS sınavı ile MEB eğitim kurumları için yönetici seçiyor. Bu sene yapılacak sınavın başvuruları 4-11 Ocak arasında ÖSYM'nin web sitesinden yapıldı. Peki, MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ne zaman? Sizler için haberimizde derledik.