        Haberler Bilgi Gündem MEB EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! EKYS sınav yerleri nereden öğrenilir? MEB EKYS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

        MEB EKYS sınav giriş belgeleri erişime açıldı! EKYS sınav yerleri belli oldu mu?

        2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) için geri sayım başladı. Başvuru süreci 30 Ocak tarihinde başladı ve 5 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanasının ardından sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki, MEB EKYS sınavı ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 05.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        2026 MEB EKYS sınavına günler kala araştırmalar hız kazandı. MEB kadrolarında yönetici, müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar, başvularını 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında tamamladı. Başvuru sürecinin ardından beklenen duyuru ÖSYM’den geldi. EKYS sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayınlandı. Bu kapsamda “2026 MEB EKYS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır, sınav tarihi ne zaman?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2026 MEB EKYS BAŞVURULARI TAMAMLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) başvuruları 30 Ocak-5 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.

        MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

        2026 yılının MEB EKYS sınav giriş belgeleri ÖSYM Aday İşlemler Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar 15 Mart tarihine kadar AİS üzerinden sınav giriş belgesini alabilecek.

        MEB EKYS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2026 EKYS SINAVI NE ZAMAN?

        MEB EKYS Sınavı 15 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        MEB EKYS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

        MEB EKYS sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürecek. Sınavda adaylara 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak.

        MEB EKYS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        EKYS sınav sonuçları, 9 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

