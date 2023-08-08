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        Haberler Gündem Eğitim MEB'in takvimine göre liseler ne zaman açılıyor? 2023 liseler ne zaman başlıyor? Lise ara tatilleri

        MEB'in takvimine göre liseler ne zaman açılıyor? 2023-2024 liselerin açılış tarihi...

        16 Haziranda sona eren eğitim öğretim yılının ardından yazın sonlarına yaklaşılması ile beraber yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca lise öğrencisi okulların hangi tarihte açılacağı ile ilgili araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili olarak bilgileri haberimizde derledik...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:07
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takviminde açıklamış olduğu tarih itibariyle yaz tatiline başlayan liseler için yeni yılın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tercihlerini yapıp liselere yerleşen öğrenciler ve halihazırda lise eğitimleri devam eden öğrencilerin merak ettiği soru liselerin ne zaman açılacağı oldu. İşte, tüm detaylar haberimizde...

        2

        LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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        YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

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        ARA TATİLLER NE ZAMAN OLACAK?

        Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

        Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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