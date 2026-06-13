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        Haberler Bilgi Gündem MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS sonuç tarihi açıklandı! LGS sonuçları nasıl sorgulanır?

        MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS sonuç tarihi açıklandı!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 LGS merkezi sınavı tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler ve veliler bu kez sonuç takvimine odaklandı. Liselere geçiş sürecinde kritik öneme sahip olan sınavın ardından "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alırken, adaylar tercih süreci öncesinde puanlarını öğrenmek için geri sayıma başladı. Peki, MEB LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi ile LGS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 13:11 Güncelleme:
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        Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 2026 LGS sona erdi. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevirdi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci de başlayacak olurken, öğrenciler "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte bilgiler...

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        MEB DUYURDU!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç sürecine odaklandı. Liseye geçiş yolunda kritik öneme sahip sınavın ardından gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilirken, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

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        LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

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