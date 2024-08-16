MEB mazerete bağlı atama sonuçları sorgulama 2024: Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci, 15 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandı. Ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada gerçekleştirilen başvuru sonuçları için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları açıklanma tarihi bilgisine yer verilmişti. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki MEB mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden nasıl öğrenilir?