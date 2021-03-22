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MEB öğretmen atama takvimi 2021: Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ilkatama sayfasından alınmaya devam ediyor. Başvuruda bulunan öğretmenler sözlü sınav olacak. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 öğretmen atama takvimi

MEB öğretmen atama takvimi 2021: Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 öğretmen atama takvimi milyonlarca öğretmen tarafından merak konusu oldu. MEB 2021 öğretmen atama takvimini yayınlayarak başvuruda bulunan öğretmenlerin sözlü sınav, atama terciheri ve öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayınladı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş
yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

5. Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

6. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

7. Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b),herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

9. Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

10. Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir. personel.meb.gov.tr Sayfa 3

11. Adayın Elektronik Ön Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13. Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

14. Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine
yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir.

15. Sözlü sınavlar; Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde yüz yüze, 64 ilde ise il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

16. Çevrimiçi (video konferans) yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı tarihte il millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında hazır bulunacak, bu adaylar Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde oluşturulan komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak suretiyle sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

17. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

18. Ön başvuruya ait kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim
müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

20. Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.


21. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Not 3 : Elektronik Ön Başvuru Formu, göreve başlama esnasında teslim edilmesi gereken bir belge olduğundan, adayların bu belgeyi muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan ön başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

23. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: İptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) süresi içerisinde yeniden ön başvuru yapabileceklerdir.

24. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

25. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

2021 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Öğretmen atama sürecinde sözlü sınavlar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında atama tercihleri alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

8 Eylül 2021 tarihinde atama sonuçları açıklanacak.

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