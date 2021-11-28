Sağanak ve fırtına uyarısı! Lodos etkili oluyor

15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 2022 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte haberin detayları...

15 TATİL (YARIYIL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

MEB 2021 - 2022 İŞ TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.