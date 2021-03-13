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'Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy' sergisi açıldı

İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılında, Zeytinburnu Belediyesi tarafından TBMM ve Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı iş birliğiyle hazırlanan "Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy" sergisi Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde açıldı

'Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy' sergisi açıldı
HABERTURK.COM

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda özel davetlinin katıldığı 'Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy' sergisinin açılışına; TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili M. Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, Hasan Turan, İsmet Uçma, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Cahit Altunay ve Fetih Coşar, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Coşkun Yılmaz, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı A. Selami Delibalta ve Mehmet Âkif Ersoy'un torunlarından Fatoş Şengör ve Selma Aragon ile iş, sanat ve tarih camiasından önemli isimler katıldı.

Ülkemizde İstiklâl Marşı yılı olarak kabul edilen 2021'in, Yazar ve Şair Mehmet Âkif Ersoy'un her yönüyle anlaşılıp, anlatıldığı zengin ve anlamlı faaliyetlerle dolu olarak bir milli şuur yılı olarak geçmesini temenni ettiğini belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "İnanıyorum ki, Mehmet Âkif'i anlamak, kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır. Şanlı tarihimizle parlak istikbalimiz arasındaki mana köprüsünü yeniden kurmaktır. Birlik ve beraberliğimizin temeli olan milli irademizin tecelligâhı TBMM'mizin kuruluş felsefesini anlamaktır. Çünkü Mehmet Âkif cemiyettir, millet ve milliyettir. Aynı zamanda ümmettir. Mehmet Âkif 100 yıl öncesinden büyük bir zafer müjdesidir. Emperyalizme ve işbirlikçilerine, zulme ve zalime karşı kararlı duruşumuzdur. Bu bağlamda sanatın ve hayatın her aralığında Mehmet Âkif'in hak ettiği şekilde anlatılmasının, milli varlığımızın bekasına, şuuruna, birlik ve beraberliğimizin ikamesine ve idamesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

TBMM'nin kuruluşundan bugüne kadar birçok yazar, şair ve edebiyatçının millete temsilcilik yaptığını, Şair ve Yazar Mehmet Âkif Ersoy' un da bu müstesna isimlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Başkan Şentop, "Kendisi sanatının yanı sıra önemli bir siyaset adamıdır. Ama en önemlisi; yeri ve zamanı geldiğinde bütün vasıflarını istiklâl uğruna feda edecek kadar hürriyet aşığıdır. Milli Mücadele döneminde her zaman halkın yanında olmuş, Anadolu'yu karış karış gezerek milli mücadelenin ışığını yakan kanaat önderlerinden olmuştur. Bugün burada açılışını yapacağımız Mebus ve Şair Mehmet Âkif Ersoy Sergisi, ilk meclisimizin ruhunu, milli birlik ve beraberlik şuurunu, sanat ve siyaset ilişkisini izahata kavuşturmak açısından da ders çıkarmamız gereken mesajlar taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstiklâl Marşı'nı yazan Mehmet Âkif'in özellikle mebus kimliği ile yeterince tanınmadığına değinerek, "İstiklâl Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet Âkif Ersoy'un, Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele'nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi bir eser. Bir direnişin destanı. İstiklâl Harbimizin manifestosu. Mehmet Âkif merhumun hasta yatağında söylediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle milli şairimizi, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz." dedi.
Programın ardından Doç.Dr. Murat Kara tarafından resmedilen Mehmet Âkif Portresi, Zeytinbunurnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop'a takdim edildi.

İstiklâl Marşı'nın ilk el yazısı örnekleri, ilk taş plaklarının yer aldığı "Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy" sergisi, TBMM'nin 1'inci Dönem Burdur Mebusu ve İstiklâl Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un çok fazla bilinmeyen mebus kişiliği ile şiirleri, Millî Mücadele'deki rolü, ailesi, entelektüel çevresi ve yaşamına ışık tutuyor. Her biri özel seçilmiş Mehmet Âkif Ersoy'dan yâdigâr eserler, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Orhan Okay, Ertuğrul Düzdağ, Prof. Dr. İsmail Kara, M. Ruyan Soydan, Ömer Faruk Şerifoğlu, Kamil Büyüker gibi uzmanların metinleri eşliğinde sergileniyor.

Mehmet Âkif Ersoy'un kendine ait bastonu, saati ve kalemi gibi şahsi eşyaları, orijinal fotoğrafları, el yazısı şiir örnekleri, özgün yazışmaları ve 1921'den bugüne her türlü basılı materyalleri, ülkemizin "ilk Mehmet Âkif koleksiyonerleri" olarak tanınan M. Ruyan Soydan ve Yusuf Çağlar'ın yıllardır topladıkları malzemeler ilk kez bu sergi ile bir araya geliyor.

Ayrıca, Şerif Muhiddin Targan'ın Mehmet Âkif portresi ve heykeltıraş Yavuz Görey'in vefatında bizzat yüzünden kalıp aldığı Âkif büstü gibi orijinal sanat eserleri ve devlet arşivlerindeki resmi evraklar sergide dikkat çekiyor.

16 Mayıs 2021'e kadar Kazlıçeşme Sanat'ta açık kalacak "Mebus ve Şair: Mehmet Âkif Ersoy" sergisinin küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu, danışmanlığını ise Mehmet Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı adına M. Ruyan Soydan yaptı.

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