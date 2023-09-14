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        Haberler Gündem Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu! TBMM 28. Dönem yeni yasama yılı ne zaman açılacak?

        Meclis açılıyor! TBMM 28. dönem ne zaman başlayacak?

        Meclis ne zaman açılıyor? Üç ay önce tatile giren TBMM kısa süre içerisinde açılacak. Özellikle emekli ara zammıyla ilgili çıkacak kararı merak edenler "Meclis ne zaman açılacak?" ve "TBMM 28. dönem yeni yasama yılı ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte Meclis'in açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:51
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        Genel seçimler sonrası 16 Temmuz'daki son oturumun ardından Meclis tatile girdi. Tatil arasında olağanüstü toplantıların yapıldığı TBMM, Ekim ayında açılacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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        TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

        TBMM 16 Temmuz 2023 itibariyle tatile girmişti. Meclis 1 Ekim 2023 tarihinde açılacak.

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        Resmi Gazete'de yer alan kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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