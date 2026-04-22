DOĞUM İZNİ UZATILDI

Türkiye’de çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenlemeyle doğum izni sürelerinde önemli bir artışa gidildi. Buna göre işçi ve memur kadınlara tanınan toplam doğum izni 24 haftaya yükseltildi. İzin süresi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olarak uygulanacak.

Sağlık durumu elverişli olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar, isterlerse doğuma kısa bir süre kalıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Öte yandan, bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin hakkı tanınması kararlaştırıldı.