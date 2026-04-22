TBMM’de kabul edildi: Doğum izni uzatıldı mı, annelik izni kaç hafta olacak? Doğum izni ödemesi ne kadar oldu?
Doğum iznine ilişkin düzenlemeler, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Doğum iznini kapsayan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulurken, süreç halen komisyon aşamasında değerlendiriliyor. Teklif kapsamında 9 madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anne ve anne adaylarının yakından takip ettiği düzenlemenin, komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da tümüyle kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, doğum izni uzatıldı mı, Meclis'ten geçti mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE 9 MADDE MECLİS’TE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve sosyal medya düzenlemeleri ile doğum izinlerine ilişkin değişiklikleri içeren kanun teklifinde 9 madde daha kabul edildi. İşte öne çıkan düzenlemeler haberimizde:
DOĞUM İZNİ UZATILDI
Türkiye’de çalışan anneleri ilgilendiren yeni düzenlemeyle doğum izni sürelerinde önemli bir artışa gidildi. Buna göre işçi ve memur kadınlara tanınan toplam doğum izni 24 haftaya yükseltildi. İzin süresi doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta olarak uygulanacak.
Sağlık durumu elverişli olan ve bunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar, isterlerse doğuma kısa bir süre kalıncaya kadar görevlerine devam edebilecek. Öte yandan, bir veya birden fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin hakkı tanınması kararlaştırıldı.
EŞ DOĞUM İZNİ 10 GÜNE ÇIKARILDI
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen düzenlemeye göre, İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle çalışanlara eşlerinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne yükseltilecek.
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ GENİŞLETİLDİ
Sigortalı kadınlara, doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün prim bildirilmiş olması şartıyla, doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftalık sürede çalışamadıkları günler için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Çoğul gebeliklerde doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenecek.
ERKEN DOĞUM VE ÇALIŞMA SÜRESİ DÜZENLEMESİ
Erken doğum durumunda, doğum öncesinde kullanılamayan izin süreleri doğum sonrasına eklenecek. Ayrıca, doktor onayıyla çalışmaya devam edilebilecek süre doğuma 3 hafta kalaya kadar değil, 2 hafta kalaya kadar uzatılabilecek.
ASKERİ PERSONELDE DOĞUM İZNİ ARTIRILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma personelini kapsayan düzenlemeyle, kadın personele verilen doğum sonrası ücretli izin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, toplam doğum izni süresi 24 hafta olacak.
EVLAT EDİNEN VE KORUYUCU AİLELERE İZİN
En fazla 3 yaşındaki bir çocuğu evlat edinen askeri personele, çocuğun tesliminden itibaren 8 hafta izin verilecek. Ayrıca koruyucu aile olan askeri personele, talep etmeleri halinde çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanınacak.
DOĞUM İZNİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
2026’da doğum izninin 24 haftaya çıkarılması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan (4A) annelere ödenen rapor parası da artacak. Bu ödenekten yararlanmak için son 1 yılda en az 90 gün prim şartı aranıyor ve ödeme, son 12 ay brüt kazancın 3’te 2’si üzerinden hesaplanıyor.
Mevcut sistemde 16 hafta (112 gün) için ödeme yapılırken, yeni düzenlemeyle bu sürenin 24 haftaya (168 gün) çıkması planlanıyor. Örneğin asgari ücretli bir çalışan için rapor parası yaklaşık 82 bin TL’den 123 bin TL seviyesine yükselebilecek.
Öte yandan memur annelerde maaş kesintisi yapılmadığı için ayrıca rapor parası ödemesi uygulanmıyor.