Mecnun Otyakmaz: Zor bir maç olacak

        TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri finalinde Kosova'yla karşılaşacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Kolay bir karşılaşma olmayacağını belirten Otyakmaz, "Zor bir maç olacak. İşimizi ciddiye alıyoruz. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar. İnşallah gerekli mücadeleyi gösterip buradan mutlu bir şekilde ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 21:29 Güncelleme:
        "Zor bir maç olacak"

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Kosova'ya konuk olacakları kritik maç için başkent Priştine'ye geldi.

        Ay-yıldızlı takıma Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler eşlik etti.

        Kafilenin kamp yapacağı otele girişi sırasında açıklamalarda bulunan Mecnun Otyakmaz, çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarının altını çizdi.

        "ZOR BİR MAÇ OLACAK"

        Kosova halkının A Milli Futbol Takımı'na olan ilgisiyle ilgili de konuşan Otyakmaz, "Ben Sivasspor başkanıyken Gaziantep'e gitmiştik, çok güzel izzet-i ikramda bulunmuşlardı ama maçı kaybetmiştik. Bunların hiçbirinin önemi yok. Kardeşlerimiz inşallah çok güzel bir oyunla gerekeni yapacaklar. Zor bir maç olacak. İşimizi ciddiye alıyoruz. Onlar ne yapacaklarının farkındalar. İnşallah gerekli mücadeleyi gösterip buradan mutlu şekilde ayrılacağız. Kosovalılara da misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da kafileyle birlikte Priştine'ye gelmesine değinen Otyakmaz, "Sayın Bakanımız da burada, bu da ayrı bir güç veriyor. Yarın da katılımlar olacak. Burada hep beraber, birlik içinde inşallah arzu ettiğimiz sonucu alacağız." diye konuştu.

        "İran özgür insanlara ilham olmaktadır"
