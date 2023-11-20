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        Haberler Spor Voleybol MediaMarkt ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı arasında iş birliği - Voleybol Haberleri

        MediaMarkt ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı arasında iş birliği

        MediaMarkt, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımının resmi sponsoru oldu. Bu iş birliği kapsamında, 2023-24 voleybol sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının taytlarının sağ paçasında MediaMarkt logosu yer alacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:37
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        Fenerbahçe'den yeni sponsorluk!
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        MediaMarkt, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının sponsorlarından biri oldu. Sponsorluk anlaşmasının resmi imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin 1907 Tribünü'nde yapıldı. Bu ortaklık çerçevesinde, 2023-24 voleybol sezonunda takımın taytlarının paçasında MediaMarkt'ın logosu bulunacak.

        MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takım Menajeri Pelin Çelik’in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kulüp çalışanları ve MediaMarkt yetkilileri yer aldı.

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        MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “MediaMarkt olarak teknolojinin kadını-erkeği olmadığı gibi sporun da kadını-erkeği olmadığını her zaman vurguluyoruz. Fenerbahçe kadın voleybol takımını desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Bu yeni başlangıcın Türk kadın voleyboluna ve Fenerbahçe’nin parlak geleceğine büyük katkılar sunacağına inanıyorum.”

        MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü Tolga Ünvan ise, “Fenerbahçe Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonluğu getirmiş, bugün milli takımımızın kaptanını ve önemli sporcularını barındıran Türk kadını için çok önemli örnek oluşturan bir kulüp konumunda. Biz de kadının Türkiye’deki değerini yukarıya taşımak ve onlara ilham veren hikâyeler oluşturmak için bugün bu camiayla iş birliğimizi açıklıyoruz. Birlikte yeni şampiyonluklara giderken biz de bu camianın yanında destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

        Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, konuşmasında, "MediaMarkt logosu 2023-24 Voleybol sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın taytlarının sağ paçasında yer alacak. MediaMarkt’a Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum ve anlaşmanın her iki taraf için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” cümlelerini kullandı.

        Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bugün, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı olarak çok güzel bir iş birliği için bir aradayız. İki kurum arasındaki bu iş birliğinin uzun süreli ve başarılı olmasını temenni ederken, MediaMarkt'a ‘ailemize hoş geldiniz’ diyorum.”

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