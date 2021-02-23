‘En çok biz kapalı kaldık ama...'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMediaMarkt Türkiye pandemi yılında online satışlarını yüzde 400 artırdı - Haberler
ABONE OL

'Pandemi yılında online satışlarımız yüzde 400 arttı'

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve zincir marketlerde cep telefonu, elektronik ile beyaz eşya satışının yasaklanmasını öngören yasa taslağını değerlendiren MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, sektörün görüşüne açılan taslak ve içerdiği değişikliklerle ilgili olarak “Herkes uzman olduğu işi yapsın. Biz nasıl domates, ekmek, peynir satmıyorsak onlar da cep telefonu satmasın” dedi. Gökyıldırım, "Pandemi nedeniyle Türkiye olarak Avrupa’da en uzun biz kapalı kaldık. Ama 2020’de Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında grubun en çok büyüyen ülkesi oldu. 2020 mali yılında dijital satışlarımız yüzde 400 arttı" diye konuştu.

MediaMarkt Türkiye pandemi yılında online satışlarını yüzde 400 artırdı - Haberler
‘En çok biz kapalı kaldık ama...'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı ve zincir marketlerde cep telefonu, elektronik ile beyaz eşya satışının yasaklanmasını öngören yasa taslağına bir destek de teknoloji perakende mağazası MediaMarkt’tan geldi.

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, sektörün görüşüne açılan taslak ve içerdiği değişikliklerle ilgili olarak “Herkes uzman olduğu işi yapsın. Biz nasıl domates, ekmek, peynir satmıyorsak onlar da cep telefonu satmasın, uzman oldukları ürünleri satsınlar” dedi.

MediaMarkt Türkiye’nin 2020 yılı sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Yenal Gökyıldırım, pandemi sürecinde dijital satışlarını 4 kat artırdıklarını ve açtığı 3 yeni mağaza ile Türkiye’deki toplam mağaza sayısını da 80’e çıkardıklarını belirterek, “2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, çağrı merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık” diye konuştu.

‘EN ÇOK BİZ KAPALI KALDIK AMA EN ÇOK BİZ BÜYÜDÜK’

Geçen ağustos ayından bu yana MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda COO/Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye ile beraber 9 ülkenin (Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz) operasyonlarından sorumlu olduğunu da hatırlatan Gökyıldırım, “Pandemi nedeniyle Türkiye olarak, 10 haftalık süreçle Avrupa’da en uzun biz kapalı kaldık. Ama 2020’de Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında grubun en çok büyüyen ülkesi oldu. Karantina nedeniyle mağazaların kapalı kaldığı dönem de dahil toplamda satışlarımız yüzde 45 arttı. 2020’de ortalama sepet tutarı da 2019’a oranla yüzde 66 yükseldi” dedi.

‘2021’DE 100 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ’

2021’deki yatırım planlarını da paylaşan Yenal Gökyıldırım, şöyle konuştu: “200 bin metrekarenin üzerinde toplam alanla sektöründe Türkiye’nin en geniş markasıyız. Bu yıl mağaza açılışlarına devam edeceğiz. 2021’de 4 yeni şehre girip 10 yeni mağaza açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız.”

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz ‘mağazadan sevkiyat’ı hayata geçirdik. Pandemi sürecinde başlattığımız bu satış kanalımız ile dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20’lik bir ciro elde ettik. Bunun yanı sıra pandemi döneminde yine büyük yükseliş yaşayan online’dan satın al-mağazadan teslim al (pick-up) hizmetimiz sayesinde bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 kişiden biri, ürününü mağazalarımızdan teslim alır hale geldi.”

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Karaismailoğlu'ndan 5G açıklaması
TEKNOLOJİ'5G'ye yerli imkanlarla geçeceğiz'
SON DAKİKA: Facebook Avustralya'daki haber paylaşma yasağını kaldırıyor-Haberler
TEKNOLOJİ'Haber yasağını' kaldırıyor
WhatsApp sözleşmesini kabul etmeyenler neler yapacak? WhatsApp'tan son dakika Gizlilik Politikası açıklaması!
TEKNOLOJİGizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar ...
MARS| Son dakika: Perseverance Mars'tan ilk videoyu yayınladı
TEKNOLOJİ'Azim' Mars'tan ilk videoyu yayınladı
Turkcell'dan WhatsApp'a mesaj: İzin vermeyeceğiz! Haberler
TEKNOLOJİTurkcell'den WhatsApp'a mesaj: İzin vermeyeceğiz!
Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süresi uzatıldı! Yurtdışı telefon kayıt süresi ve kayıt ücretleri
TEKNOLOJİYurtdışından getirilen telefonların kayıt süresi ...
WhatsApp'tan son dakika Gizlilik Politikası açıklaması! WhatsApp sözleşmesi maddeleri ne, kabul etmeyenler neler yapacak?
TEKNOLOJİWhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması!
Yemeksepeti'den restoranlara destek - haberler
TEKNOLOJİRestoranlara desteğe devam
Dojo 4 Doge ne demek? Elon Musk Dojo 4 Doge ile ne mesaj verdi?
TEKNOLOJİDojo 4 Doge ne demek?
WhatsApp'tan son dakika açıklama! WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne yapacak?
TEKNOLOJİBunu yapmayan WhatsApp kullanamayacak!