        MediaMarkt’ın Rengarenk Şahane Cuma’sını Ezgi Mola ve Berk Keklik (Uberkuloz) başlattı

        MediaMarkt Türkiye'nin gelenekselleşen Rengarenk Şahane Cuma kampanyası merakla beklenen "Branda Yırtma" etkinliği ile başladı. MediaMarkt'ın Levent mağazasında yapılan etkinliğin açılışını ise MediaMarkt'ın gelenekselleşen branda yırtma etkinliğiyle sevilen oyuncu Ezgi Mola ve içerik üreticisi Berk Keklik (Uberkuloz) yaptı.

        Giriş: 28.11.2025 - 11:19 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:19
        Şahane Cuma başladı
        MediaMarkt Türkiye, merakla beklenen Rengârenk Şahane Cuma Kampanyası’nı “Branda Yırtma” etkinliği ile başlattı. MediaMarkt’ın İstanbul Levent mağazasında düzenlenen etkinlikte bu yıl brandayı yırtan isimler sevilen oyuncu Ezgi Mola ve ünlü içerik üreticisi Berk Keklik (Uberkuloz) oldu.

        “KASIM AYINI RENGÂRENK BİR ALIŞVERİŞ ŞÖLENİNE DÖNÜŞTÜRDÜK”

        Etkinliğe ev sahipliği yapan MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, Rengârenk Şahane Cuma ile ilgili olarak, “MediaMarkt olarak Deneyim Şampiyonu olma vizyonumuzla bu yıl da müşterilerimize uçtan uca, pürüzsüz bir online ve offline bütünleşik kanal (omnichannel) deneyimi sunuyoruz. Branda Yırtma etkinliği bizim için Şahane Kasım’ın zirve noktası diyebiliriz. Artık geleneksel hale gelen etkinliğimiz her yıl merakla beklenir oldu ve bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. MediaMarkt Türkiye olarak bu ayı müşterilerimiz için rengârenk bir alışveriş şölenine dönüştürmek için çok çalıştık. Sevgili Ezgi Mola ve Berk Keklik’in harika sinerjisiyle birlikte müşterilerimizi bugüne özel hazırladığımız fırsatlarla buluşturuyoruz. Kampanyalarımız hız kesmeden devam edecek, mağazalarımızda, web sitemizde ve app’imizde sunacağımız fırsatlarla bu geleneği sürdüreceğiz” dedi.

        MediaMarkt’ın Rengârenk Şahane Cuma’sının teknoloji, eğlence ve fırsatlarla dolu olduğunu söyleyen Ezgi Mola “MediaMarkt’ın Rengârenk Şahane Cuma’sını başlatmak gerçekten çok keyifliydi. Teknolojiyle eğlencenin bir araya geldiği böyle anlarda hem biz çok eğleniyoruz hem de insanların heyecanını görmek bizi mutlu ediyor. Umarım herkes bu dönemin fırsatlarından doyasıya faydalanır.” dedi.

        Berk Keklik ise etkinliğin ardından “Rengarenk Şahane Cuma kampanya açılışı sırasında hemen her reyonu inceledim. MediaMarkt mağazalarını, uygulama ya da web sitesini ziyaret edecek herkes de benim kadar fırsatlara şaşıracaktır zaten ama benim tavsiyem elektronik ev yaşam aletleri ve laptop-tablet sekmelerine hızlıca bir bakmaları olacaktır” ifadelerini kullandı.

