UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turu maçları geride kaldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, İskoçya'nın Aberdeen ekibini konuk etti. 1-1 biten ilk maçın rövanşında ilk gol erken geldi. 6. dakikada Chris Wood, Burnley'i 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Lewis Ferguson attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında da gol sesi çıkmayınca iki 90 dakika da 1-1'lik skorla sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti.

Burnley, 101. dakikada aradığı golü Jack Corck ile buldu.

Dakikalar 114'ü gösterdiğinde ev sahibi ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Ashley Barnes, hata yapmadı ve skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Burnley, toplamda 4-2'lik skorla bir üst tura yükselen taraf oldu ve Medipol Başakşehir'le eşleşti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley'i 9 Ağustos'ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

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