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Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

İHA

Kibyra Antik Kenti’ndeki, 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği ziyarete açıldı

Medusa Mozaiği

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kibyra Antik Kenti'ndeki kış ayları boyunca kapalı olan Medusa Mozaiği, ziyarete açıldı.

İHA'nın haberine göre 3 bin 600 kişilik odeonun orkestra bölümünü süsleyen, Geç Roma dönemine ait dişi canavar figürü Medusa Mozaiği, ekim ayı sonuna kadar görülebilecek.

Hava şartlarından zarar görmemesi için yılın on ayı üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatılan, Burdur kent merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan Medusa Mozaiği'nin dünyada benzeri bulunmuyor.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, “Kibrya Kazı Başkanı Şükrü Özüdoğru hocamıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diyorum” diyerek Medusa Mozaği'nin ziyarete açıldığını duyurdu.

 

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