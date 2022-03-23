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Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu ne kadar?

“The Meg” ve “Jaws” gibi ünlü filmler ile gündeme gelen günümüzden yaklaşık olarak 23 milyon ile 3 milyon yıl önceki dönemde yaşadığı düşünülen Megalodon köpek balığının gerçekte olup olmadığı ve uzunluğu merak konusu oldu? Peki, Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre? Megaladon köpek balığı gerçekte var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • 01
    Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre?

    Megaladon kelimesi Yunanca "dev diş" anlamına gelmektedir. Megaladon köpek balığının yaklaşık olarak 23 milyon ile 3 milyon yıl önceki dönemde yaşadığı düşünülüyor. Peki, Megaladon köpek balığı gerçek mi, uzunluğu kaç metre? İşte konuya ilişkin bilgiler...

     
  • 02
    Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre?

    UZUNLUĞU 16 METREYİ BULUYOR

    Araştırmacılar, yaklaşık 23 ile 3 milyon yıl önce yaşayan ve "The Meg" dahil olmak üzere birçok film ile gündeme gelen köpek balığı türünün boyutunu bulabilmek için çeşitli karşılaştırmalar yaptı.

    Son yapılan araştırmalara göre 16 metre olan bir Megalodonun yaklaşık 4,65 metre uzunluğunda bir kafaya, 1,62 metre boyunda bir sırt yüzgecine ve 3,85 metre uzunluğunda bir kuyruğa sahip olduğu biliniyor. 
  • 03
    Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre?

    YÜZGECİ İNSAN BOYUTUNDA

    Yapılan bu araştırmalar, yetişkin bir insanın Megaladonun sırt yüzgeci ile yaklaşık olarak aynı boyda olduğunu gösteriyor.
  • 04
    Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre?

    Bilim insanlarının, eski diş ve fosiller ile bulunduğu tahminler Megaladonun çıkarımı hakkında bilgi verse de henüz tam olarak doğru bir tasviri bulunmamaktadır.
  • 05
    Megaladon nedir, gerçekte var mı? Megaladon köpek balığı uzunluğu kaç metre?

    JACK COOPER'IN RÜYA PROJESİ

    Bristol Üniversitesi’nden paleobiyoloji alanında yüksek lisans sahibi olan Jack Cooper, çalışmasını "rüya projesi" olarak nitelendirdi. "Köpek balıklarına her zaman hayran oldum. Lisans öğrencisiyken, Güney Afrika'da büyük beyazlarla çalıştım ve elbette aralarına çelik bir kafesle korunarak daldım.

    İşte bu tehlike duygusu, aynı zamanda köpek balıklarının çok güzel ve iyi adapte olmuş hayvanlar olması, onları incelemeyi çok çekici kılıyor. Megalodon, bana altı yaşındayken paleontoloji peşinde koşmam için ilham veren hayvandı, onu incelediğim için çok mutluyum. Bu benim hayalimdeki projeydi. Ancak, sahip olduğumuz tek şeyin çok sayıda izole edilmiş diş olduğunu düşünürsek hayvanla ilgili hala pek çok araştırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünebilirsiniz" şeklinde konuştu.

     

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