UZUNLUĞU 16 METREYİ BULUYOR

Araştırmacılar, yaklaşık 23 ile 3 milyon yıl önce yaşayan ve "The Meg" dahil olmak üzere birçok film ile gündeme gelen köpek balığı türünün boyutunu bulabilmek için çeşitli karşılaştırmalar yaptı.

Son yapılan araştırmalara göre 16 metre olan bir Megalodonun yaklaşık 4,65 metre uzunluğunda bir kafaya, 1,62 metre boyunda bir sırt yüzgecine ve 3,85 metre uzunluğunda bir kuyruğa sahip olduğu biliniyor.