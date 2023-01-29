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Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!

Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Megan Fox, yaptığı açıklamalar ile sık sık magazin gündeminde yer buluyor. Başarılı isim son olarak geçirdiği göğüs operasyonundan sonraki haliyle dikkat çekti. Fox, hayranlarının bir kısmından aşırı estetik yaptırdığına dair eleştiri alırken, bir kısmından da övgüler aldı.

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  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!

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  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!
  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!
  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!
  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!
  • Megan Fox yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin göğüs operasyonundan sonraki hali göz kamaştırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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