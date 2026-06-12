Meğer her rengin ayrı bir görevi varmış: İşte temizlik bezlerinin rengine göre kullanım alanları
Kırmızı, sarı, yeşil, mavi... Temizlik bezlerinde kullanılan renkler yalnızca görsel bir tercih değil. Otellerden hastanelere, restoranlardan profesyonel temizlik şirketlerine kadar birçok kurumda uygulanan renk kodlama sistemi, farklı alanlarda kullanılan bezlerin karışmasını önleyerek hijyen standartlarının korunmasına yardımcı oluyor.
RENKLİ BEZLERİN HER BİRİ FARKLI TEMİZLİK ALANI İÇİN KULLANILIYOR
Evlerde genellikle renk tercihi olarak görülen temizlik bezleri, profesyonel temizlik sektöründe önemli bir hijyen aracı olarak kullanılıyor. Oteller, hastaneler, restoranlar ve temizlik şirketlerinde yaygın olarak uygulanan renk kodlama sistemi sayesinde bezler kullanım alanlarına göre ayrılıyor. Bu yöntemle tuvalet, banyo, mutfak ve ortak alanlarda kullanılan bezlerin karışması önlenerek çapraz bulaşma riskinin azaltılması hedefleniyor.
BEYAZ BEZ
Bazı işletmelerde beyaz bezler cam, ayna ve iz bırakmaması gereken hassas yüzeylerin temizliği için ayrılır. Açık renkleri sayesinde kirlenme durumu daha kolay fark edilebilir.
KIRMIZI BEZ
Profesyonel temizlik uygulamalarında kırmızı renkli bezler genellikle tuvalet ve klozet çevresi gibi yüksek bakteri riski taşıyan alanların temizliğinde tercih edilir. Bu sayede tuvalette kullanılan bezlerin diğer alanlarda kullanılmasının önüne geçilmesi ve çapraz bulaşma riskinin azaltılması amaçlanır.
SARI BEZ
Sarı bezler çoğunlukla lavabo, duşakabin, banyo fayansları ve diğer ıslak hacimlerin temizliğinde kullanılır. Bazı işletmelerde tuvalet alanı ile banyonun farklı bezlerle temizlenmesi için sarı ve kırmızı renkler birbirinden ayrılır.
YEŞİL BEZ
Yeşil renkli bezler genellikle mutfaklarda ve gıda hazırlama alanlarında kullanılır. Tezgâhlar, masa yüzeyleri ve yemek hazırlığı yapılan bölümlerin temizliğinde tercih edilen bu bezler, hijyenin korunmasına yardımcı olmak amacıyla diğer alanlarda kullanılan bezlerden ayrı tutulur.
MAVİ BEZ
Mavi bezler ortak kullanım alanları ve genel yüzeylerin temizliğinde yaygın olarak kullanılır. Masa, sehpa, kapı kolu, dolap ve ofis ekipmanları gibi yüzeylerin silinmesinde tercih edilen mavi bezler, profesyonel temizlikte en çok kullanılan renklerden biridir.
MOR VE SİYAH BEZ
Mor ve siyah bezler daha çok özel temizlik prosedürlerinin uygulandığı alanlarda karşımıza çıkar. Mor bezler bazı sağlık kuruluşlarında belirli hijyen kurallarına tabi bölümlerde kullanılırken, siyah bezler endüstriyel alanlarda veya makine ekipmanlarının temizliğinde tercih edilebilir.
Fotoğraflar yapay zekâ ile oluşturulmuştur