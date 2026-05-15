        Meghan Markle ve Prens Harry Afganistan filmi çekecek

        Meghan Markle ve Prens Harry Afganistan filmi çekecek

        Kendilerine ait yapım şirketi olan Meghan Markle ve Prens Harry çifti, Afganistan'la ilgili yazılmış bir kitabın sinema uyarlamasını hazırlayacak

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Afganistan filmi çekecekler

        Prens Harry ve Meghan Markle, yapımcı kimlikleriyle yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Çift, Adam Jowett'in Afganistan savaşı anılarını anlattığı 'No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege' adlı kitabının sinema uyarlamasını yapacak.

        Prens Harry ve Markle ikilisi, kurdukları Archewell Productions adlı şirketleri aracılığıyla, şirketin senaryo içeriklerinden sorumlu yöneticisi Tracy Ryerson ile birlikte yapımcılığı üstlenecek. 'Bridges of Spies' filminin senaristi Matt Charman, filmin senaryo uyarlamasını kaleme alacak.

        Prens Harry kraliyet görevlerini bırakıp 2020'de ABD'ye taşınmadan önce, İngiliz Ordusu'ndaki görev süresi boyunca Afganistan'da iki kez görev yapmıştı.

        Prens, 2023'te çıkardığı anı kitabı 'Spare'de (Yedek), 25 Taliban savaşçısını öldürmekle övündüğü için tepki çekmişti. Harry, öldürülen Taliban savaşçılarından adeta satrançtaki taşlar gibi bahsettiğini söyleyen bazı emekli subaylar tarafından eleştirilmişti.

        Afganistan'da öldürdüğü insan sayısıyla böbürlendiği eleştirisine yanıt veren Harry, "Bu yalan. Ben başka birinin böyle bir şeyle övündüğünü duysam, öfkelenirim" demişti. Medyayı kastederek, "Benim sözlerim değil, ama benim sözlerimin çarpıtılması ailem için tehlikeli. Bunu rahatça yapabilmeleri çok sıkıcı ve huzursuz edici bir şey. Böyle yapmayı tercih ettiler" diyen Prens, Afganistan'da yaşadıkları ile ilgili olarak dürüst olmaya çalıştığını ve orada askerlik yapanlara da kendi deneyimlerini utanç duymadan aktarmaları için alan açmak istediğini de söylemişti.

        Bu yılın başlarında, Sussex çiftinin Netflix ile ortaklıklarının kötüye gittiği haberleri çıkmıştı. Ancak o zamandan beri iki yeni film üzerinde çalıştıkları öğrenildi. Çift, bir de polo sporuyla ilgili bir dizi hazırlıyorlar.

