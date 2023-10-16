Mehmed Reşad dönemi genel özellikleri ve önemli olayları
II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle 1908 yılında, İttihat ve Terakki'nin de etkisiyle Osmanlı Devleti'nin otuz beşinci padişahı olan Mehmed Reşad, 1918 yılına kadar Osmanlıların padişahı olmuştur. Osmanlıların son dönemlerine denk gelen, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nın yaşandığı bir dönem olan V. Mehmed Reşat Dönemi genel özellikleri ve siyasi olayları nelerdir? V. Mehmed Reşad dönemi önemli olayları ve genel özellikleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Ordunun tamamen siyasete müdahil olduğu, devletin birden fazla cephede mücadeleler vermekte olduğu Mehmed Reşad dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Mehmed Reşad Dönemi Genel Özellikleri
1912 – 1913 senesinde yaşanan Balkan Savaşları da Mehmed Reşad döneminde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu iki savaşın sonunda Osmanlı Devleti; Batı Trakya, Ege Adaları, Selanik ve Arnavutlu gibi önemli yerleri kaybetmiş; Balkanlardaki Osmanlı hakimiyeti tamamen sona ermiştir.
Mehmed Reşad Dönemi Önemli Olayları
1908 ile 1918 yılları arasını kapsayan Mehmed Reşad dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları şu şekildedir:
Mehmed Reşad Dönemi Savaşları
Trablusgarp Savaşı (1911)
İtalyanların Trablus ve Bingazi’yi işgal etmeleriyle gerçekleşen Trablusgarp Savaşı 1912 yılında imzalanan Uşi Antlaşması ile sona ermiştir.
Bu antlaşmaya göre, Trablus ve Bingazi’ye özerklik tanınmış ve Ege Denizi’nde bulunan On İki Ada geçici olarak İtalya’ya bırakılmıştır.
Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı bu savaş sonunda, Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasındaki topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirmişlerdir.
1913 yılında Balkan devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Londra Antlaşması imzalanmış ve buna göre Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a, Selanik, Girit ve Güney Makedonya Yunanistan’a bırakılıştır. Ayrıca bu savaş sonunda Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır.
Balkan Savaşı neticesinde Bulgarların çok fazla kazanım elde etmesi diğer Balkan devletlerini rahatsız etmiş ve Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a savaş ilan etmişlerdir. Balkanlardaki bu karışıklığı fırsat bilen Osmanlı Devleti de bu savaşa katılmış ve Edirne ile Kırklareli’ni Bulgarlardan geri almıştır.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve İttifak Devletleri yanında savaşa girmiş ve bu savaş 1918 yılında İttifak Devletleri’nin mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Savaş sonunda Osmanlılar ile İtilaf Devletleri arasında 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile de Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.