Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialar asılsız ve karalama amaçlı

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın açıklaması:

Bugün çeşitli medya dedikodu sitelerinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak tamamen uydurma bir karalama yazının yayımlanması sebebiyle açıklama yapma gereği duyulmuştur:

Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız tam güvenimizi haiz olarak Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Kendisinin görevden alınacağına yönelik sözde dedikodular asılsız ve karalama amaçlı asparagas uydurmalardır. Bu uydurma dedikodulara itibar edilmemesi açısından tüm çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Diğer taraftan, çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar ve bu amaçla karalama sitelerine dedikodu sızdıranlar hakkında iş kanununun ve iş sözleşmelerinin amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemlerin takip ve ifa edileceği hususunda İnsan Kaynakları Birimlerine talimat verildiğini de hatırlatmak isteriz.