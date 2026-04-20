Mehmet Akif Üstündağ: Dünyanın en iyi liginin final serisini izledik

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ın, Fenerbahçe Medicana'ya karşı 3-2 üstünlük kurmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGİNİN FİNAL SERİSİNİ İZLEDİK"

Seri 5. maça gitti ve VakıfBank 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadelede emeği geçen tüm kulüpleri, finalde Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank takımlarını tebrik ediyorum. Biz, dünyanın en iyi liginin final serisini izledik diyebilirim. Biz de bu süreçte bu güzelliği voleybolseverlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. 2-3 Mayıs'ta yine Eczacıbaşı ve VakıfBank'la temsil edeceğimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin final-four'u var.

🏆 Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank



🗣️ Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor’a açıklamalarda bulundu.



🎙️ Mehmet Akif Üstündağ: Bu mücadelede emeği geçen tüm kulüpleri, finalde Fenerbahçe ve VakıfBank takımlarını tebrik ediyorum. Biz, dünyanın… pic.twitter.com/niRoQuKNjp — HT Spor (@HTSpor) April 20, 2026

"TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSINI BEĞENİYORUM"

Türk oyuncuların performansını beğeniyorum. Çok iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Bugün bu final serisine baktığımızda, Vargas damga vurdu; kupayı kazanamasa da. Derya muhteşem bir performans sergiledi. Cansu ise her zamanki gibi güzel neşesiyle inanılmaz işler çıkardı.