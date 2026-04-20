        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Dünyanın en iyi liginin final serisini izledik

        Mehmet Akif Üstündağ: Dünyanın en iyi liginin final serisini izledik

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:09 Güncelleme:
        "Dünyanın en iyi liginin final serisini izledik"

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank'ın, Fenerbahçe Medicana'ya karşı 3-2 üstünlük kurmasının ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "DÜNYANIN EN İYİ LİGİNİN FİNAL SERİSİNİ İZLEDİK"

        Seri 5. maça gitti ve VakıfBank 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu mücadelede emeği geçen tüm kulüpleri, finalde Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank takımlarını tebrik ediyorum. Biz, dünyanın en iyi liginin final serisini izledik diyebilirim. Biz de bu süreçte bu güzelliği voleybolseverlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. 2-3 Mayıs'ta yine Eczacıbaşı ve VakıfBank'la temsil edeceğimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin final-four'u var.

        "TÜRK OYUNCULARIN PERFORMANSINI BEĞENİYORUM"

        Türk oyuncuların performansını beğeniyorum. Çok iyi bir sezon geçirdiklerini düşünüyorum. Bugün bu final serisine baktığımızda, Vargas damga vurdu; kupayı kazanamasa da. Derya muhteşem bir performans sergiledi. Cansu ise her zamanki gibi güzel neşesiyle inanılmaz işler çıkardı.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek