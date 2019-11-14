Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, camia olarak birlik beraberliği sağladıklarını ve daha güzel günler yaşayacaklarını söyledi.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen Brand & Sport Summit 2019'da konuşan Üstündağ, voleybol camiası olarak örnek olmak istediklerini belirterek, "Kavga gürültü içinde olmamalıyız. Hepimiz aynı takımdayız. Voleybol inşallah daha güzel günler yaşayacak." dedi.

Kavgayla bir şey elde edilemeyeceğini aktaran Üstündağ, "Voleybol camiası, birlik beraberliği sağlayan bir camiadır. Aile olarak biz herkese örnek olmalıyız. Sultanlar (A Milli Kadın Voleybol Takımı) 7-12 Ocak'ta olimpiyat elemesi oynayacak. Halkımızı yine sokaklara dökecek ve gurur duyulacak bir tablo oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Kadın milli takım oyuncusu Eda Erdem Dündar ise voleybolda 19. yılını tamamladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Başladığım dönemde takımın iki topu vardı, tesis yoktu, sponsorluk hiç yoktu. 2003 yılındaki Avrupa ikinciliği sonrası, sponsorların da yardımıyla tüm Türkiye'de voleybol tanınmaya başlandı. Federasyonumuzun büyük katkısı oldu. İlgi alaka da voleybolu marka haline getirdi. Küçük çocukların voleybola yönelmesinde Avrupa Şampiyonası büyük etken. Şimdi inanılmaz tesisler, çok güzel sponsorluklar var. Avrupa'nın sayılı liglerinden biriyiz."

A Milli Erkek Takımı oyuncusu Selçuk Keskin de bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Güzel jenerasyon var. Zaman geçtikçe daha iyi seviyeye geleceğiz. Bunu devam ettirecek ekip alttan geliyor. Kadın milli takımının başarıları da bizi motive ediyor, ayakta tutuyor. Daha iyisini yapacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.