Mehmet Akif Üstündağ: Ülkenin gururu olmaya devam edeceğiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı resmi sponsoru Vodafone, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı teknik heyeti ve oyuncularının tam kadro katıldığı gecede, Vodafone’un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Öncelikle bu gecenin organizasyonunda ev sahipliği yapan Vodafone ailesine çok teşekkür ediyoruz. Türk voleybolunun geldiği noktayı hep birlikte takip ediyoruz, görüyoruz. Dünyada ve Avrupa'da markayız. Şampiyonlar Ligi'ni dört takımımızla temsil ediyoruz. Ve bu dört takımımızın da çeyrek finale kaldığını hep birlikte görüyoruz. Final Four’da mücadele edecek dört takımın en az üçünün Türk olacağını iddia ediyordum. O yolda gidiyoruz. Burada sponsorların çok önem arz ettiğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle Vodafone’a bu süreçte verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel başarıları daha da büyük başarılarla taçlandırmak istiyoruz. Türk voleybolunun bugün geldiği nokta asla ve asla tesadüfi bir başarıyla geldiği bir nokta değildir. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bugün baktığımızda 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Ondan önce Milletler Ligi'nin ikinci etabını Ankara'da yapacağız. Avrupa Şampiyonası'nın son Avrupa şampiyonu Türkiye. Bu şampiyonluğu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Milletler Ligi'nde her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Ülkenin gururuyuz ve gururu olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.