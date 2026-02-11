Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Mehmet Akif Üstündağ: Ülkenin gururu olmaya devam edeceğiz - Voleybol Haberleri

        Mehmet Akif Üstündağ: Ülkenin gururu olmaya devam edeceğiz

        Vodafone'un voleybol sponsorluğundaki ikinci yılı kutlamasında konuşma yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Milletler Ligi'nde her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Ülkenin gururuyuz ve gururu olmaya da devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ülkenin gururu olmaya devam edeceğiz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı resmi sponsoru Vodafone, son 2 yıldır başarıyla sürdürdüğü voleybol sponsorluğunu özel bir davet ile kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı teknik heyeti ve oyuncularının tam kadro katıldığı gecede, Vodafone’un kadın voleybolunu desteklemek için yaptığı çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşıldı.

        Etkinlikte konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Öncelikle bu gecenin organizasyonunda ev sahipliği yapan Vodafone ailesine çok teşekkür ediyoruz. Türk voleybolunun geldiği noktayı hep birlikte takip ediyoruz, görüyoruz. Dünyada ve Avrupa'da markayız. Şampiyonlar Ligi'ni dört takımımızla temsil ediyoruz. Ve bu dört takımımızın da çeyrek finale kaldığını hep birlikte görüyoruz. Final Four’da mücadele edecek dört takımın en az üçünün Türk olacağını iddia ediyordum. O yolda gidiyoruz. Burada sponsorların çok önem arz ettiğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle Vodafone’a bu süreçte verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. Bu güzel başarıları daha da büyük başarılarla taçlandırmak istiyoruz. Türk voleybolunun bugün geldiği nokta asla ve asla tesadüfi bir başarıyla geldiği bir nokta değildir. Tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bugün baktığımızda 2026 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Ondan önce Milletler Ligi'nin ikinci etabını Ankara'da yapacağız. Avrupa Şampiyonası'nın son Avrupa şampiyonu Türkiye. Bu şampiyonluğu sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Milletler Ligi'nde her zaman olduğu gibi kürsüde yer almak istiyoruz. Ülkenin gururuyuz ve gururu olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

        ENGİN AKSOY: TÜRKİYE, KADIN VOLEYBOLUNDA DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN

        Vodafone CEO’su Engin Aksoy ise yaptığı açıklamada, "2023 yılından beri hem kadın voleybol milli takımımızın hem de Vodafone Sultanlar Ligi'nin büyük destekçisiyiz. Bugün de bir kutlama yapmak için bir araya geldik. Hem milli takımımızın çok güzel, çok değerli tüm Türkiye'yi gururlandıran başarıları var. Hem de birlikte yaptığımız iş birliğiyle aldığımız pek çok ödül var. Sayın başkanımıza ve milli takımımıza, yönetim kurulumuza bu güzel iş birliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye, kadın voleybolunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi. Sayın Başkan'ın liderliğinde geleceğin kadın voleybolu da inşa ediliyor. Biz de Vodafone olarak buna destek olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ordu'da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de