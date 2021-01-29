Aşı ile ölümler arasında bağlantı var mı?

CHP milletvekilleri TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek partilerinden istifa ettiklerini açıkladılar. İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, FETÖ kumpaslarıyla 41 ay tutuklu kaldığını hatırlatarak, iki sene boyunca CHP yönetimine itirazlarını dile getirdiğini ve son olarak 10 Aralık 2020’de CHP yönetimi ve milletvekillerine mektup gönderdiklerini ifade etti. Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında?

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR?

Mehmet Ali ÇELEBİ

23 Temmuz 1984'de Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 1.likle mezun oldu. Kara Harp Okulu'nu 4.lükle bitirip 2007 yılında Teğmen rütbesini aldı. Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 1 senelik eğitimden sonra askeri helikopter pilotu oldu. Askerlikten ayrıldıktan sonra uçak pilotluğu eğitimi aldı.

Kumpas davalardan dolayı 41 ay cezaevinde yattı. Cezaevinde eşi Kezban Merey Çelebi'yle evlendi. Yaşadıklarını" Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme aldı. CHP 35 ve 36.Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimini üstün başarıyla bitirmiş, online eğitim alanında büyük projelere imza atmıştır. PADI açık deniz dalgıç sertifikası bulunmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.