Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkına evlenme teklifi etti! Gülseren Ceylan'ın tepkileri olay oldu!

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Mehmet Ali Erbil, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından bu fotoğraf ile kutladı. Erbil gönderiye: "İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.