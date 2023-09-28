Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük aşkına evlenme teklifi etti! Gülseren Ceylan'ın tepkileri olay oldu!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinde 30 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününde evlenme teklifi etti. Daha önce 5 kere evlenen Erbil'in yeni aşkının teklif sırasındaki hareketleri gündem oldu.
Taciz davası ve açıklamalarıyla hakkında birçok haberin çıktığı Mehmet Ali Erbil, şimdilerde 5 aydır birlikte olduğu, kendisinden 40 yaş küçük aşkıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan’a geçtiğimiz akşam doğum günü partisi hazırlayarak evlenme teklifi etti.
Evlilik teklifini alıp, yüzüğü taktıktan sonra Mehmet Ali Erbil dışında masadaki herkese sarılmasıyla dikkat çeken Gülseren Ceylan'ın, Erbil'e "Elimi öp" demesi de geceye damga vurdu.
Mehmet Ali Erbil, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından bu fotoğraf ile kutladı. Erbil gönderiye: "İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki benimsin. Yerin sonsuza dek benim yanım olsun. Seni seviyorum" notunu düştü.
İşte evlilik teklifi anları...