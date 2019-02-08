Ünlü şovmenin kızları babalarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Yasmin Erbil, birlikte yer aldıkları karenin altına "İyi ki doğdun aşk" notunu düştü.

Sezin Erbil ise babasıyla fotoğrafını "Sadece tek kelime... Sen gördüğüm en güçlü ve cesur adamsın... Hep başımızda ol babam!" notuyla paylaştı.

#video#597619