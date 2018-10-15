Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Erbil, Berkay ile Arda Turan kavgasını yorumladı
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Şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülendi. Mkanda arkadaşlarıyla yemek yiyen 61 yaşındaki şovmen, çıkışta gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in kavgasına değinen Erbil, "Ben en son, Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokatta kaldım" dedi.
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"KIZIN BİRİNDEN DAYAK YİYORDUM" Sanatçıların ve sporcuların topluma örnek olması gerektiğini vurgulayan Erbil, "Orası çok enteresan bir mekan, ilk gittiğimde kızın birinden dayak yiyordum" şeklinde konuştu.
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Kavganın yaşandığı Emirgan'daki eğlence mekanı hakkında ise ünlü isim, "Berkay'ı çok severim, ancak ben olsam oraya eşimi götürmem" ifadelerini kullandı.
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Mehmet Ali Erbil, boyattığı saçlarıyla dikkati çekti. 61 yaşındaki şovmen, "Saçlarıma İzzet Yıldızhan sponsor oldu, kulüplere girmek için boyattım" diyerek kahkaha attı.
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Eşi ile Arda Turan arasında kavga yaşandığı anda aynı mekanda olan Özlem Ada Şahin, futbolcunun kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia etmişti.
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Eşinin sözlü tacize uğradığı iddiası sonrası sinirlenen Berkay'ın, Arda'nın ensesinden tuttuğu, bu sırada futbolcunun kafa attığı belirtilmişti.
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