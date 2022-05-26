Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Begüm Birgören'le boşanma aşamasındaki Mehmet Cemil'in biyografisi

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Begüm Birgören'le boşanma aşamasındaki Mehmet Cemil, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Peki, Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Cemil'in biyografisi...

Mehmet Cemil kimdir, kaç yaşında? Begüm Birgören'le boşanma aşamasındaki Mehmet Cemil'in biyografisi

Ünlü oyuncu Begüm Birgören ile 2 yıldır devam eden evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Cemil ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

BOŞANMA NEDENİ ŞİDDET Mİ?

Begüm Birgören, iddialara 2. Sayfa programında yanıt verdi:

"Asla böyle bir şey söz konusu bile değil. Bence insanlar bir flörte, bir ilişkiye başladığı zaman bir insanın ne olabileceğini geleceğe dair verdiği o sinyallerden alırsınız diye düşünüyorum. Ben hayatımda bana karşı sesini yükseltmiş bir erkeğe bile tahammül etmem. Çizgimi çizerim. O yüzden ilerisini yaşamam söz konusu bile olmadı şu güne kadar. Bundan sonra olmayacağına da çok eminim. Neden eminim? Ben öyle bir kadın olduğum için değil, buna müsade etmezsiniz yada dediğim gibi karşınızdaki insanı iyi tahlil edersiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok naif, çok güzel bir insandı. Süreç içinde anlaşamayabiliyorsunuz. Olabiliyor." dedi.

BEGÜM BİRGÖREN'İN EŞİ MEHMET CEMİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Cemil özel bir kolejde edebiyat öğretmenliği yapıyor. 38 yaşında olan Mehmet Cemil, Begüm Birgören'le sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşımı yapıyor. Bir dönem yurt dışında da bulunan Mehmet Cemil, gezip gördüğü yerlerin fotoğrafını da paylaşıyor.

Öğrencileriyle çekildiği fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Cemil, öğrencilerinin kendisine çektiği doğum günü videosunu da duygusal bir mesajla yayınlamıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde Melek Mosso konseri iptal
GÜNDEM Melek Mosso konseri iptal edildi
Son dakika: Fethiye'de yıldırım düştü orman yangını çıktı
GÜNDEM Fethiye'de yıldırım düştü orman yangını çıktı
MSB'den son dakika açıklaması: 14 PKK'lı terörist imha edildi... - Haberler
GÜNDEM MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TRT bandrol ücretlerindeki artış
GÜNDEM TRT bandrol ücretlerindeki artış
Adli tatil ne zaman başlayacak 2022? Adli tatile kaç gün kaldı? Belli oldu
GÜNDEM Adli tatil ne zaman başlayacak 2022?
29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
GÜNDEM 29 Mayıs tatil mi?
Bursa'da korkunç olay: Eşini doğalgaz düzeneğiyle öldürmeye çalıştı ve... - Haberler
GÜNDEM Boşanma aşamasındaki eşine doğalgaz düzenekli tuzak
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi
GÜNDEM AÖF sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM Yasa dışı yollarla gelen 5 kaçak göçmen yakalandı
EGM polis tayinleri açıklandı mı, tayin tarihleri ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Polis tayin yerleri, yer değiştirme ve atama sonuçları belli oldu mu?
GÜNDEM Polis tayinleri son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.