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Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Resmen başkasına dönüşmüş

Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler'in kilolu hali, sosyal medyaya düştü. Görenler, Mehmet Dinçerler'i tanıyamadı.

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  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    Bir süredir, evliliklerinde kriz yaşayan çift, krize daha fazla dayanamadı. Hadise, önceki gün Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

    HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR 

    Yaşanılan krizi çözmek için ailelerin de araya girdiği biliniyordu ancak çabalar sonuç vermedi ve çiftten boşanma haberi geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi.
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    HADİSE'DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

    Boşanma haberlerini doğrulayan Hadise, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı. Şarkıcı şunları söyledi;
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

     "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    ESKİ HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

    Boşanma süreciyle gündeme gelen Mehmet Dinçerler'in bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Fit yapısıyla bilinen Dinçerler'in kilolu hali herkesi şaşırttı.
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANIYOR?

    Ünlü şarkıcının açtığı dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    Mehmet Dinçerler, evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta gelince; ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği de bitti.
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    MEHMET DİNÇERLER İDDİALARI YANIT VERDİ: ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM 

    Hadise'nin açıklamasından sonra bir yanıt da Mehmet Dinçerler cephesinden geldi. Dinçerler, açıklamasında şunları yazdı;
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..."
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Boşanma davasının arkasından Hadise, Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesaplarından sildi ve beraber oldukları tüm fotoğrafları da kaldırdı.
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    Bunun üzerine, Mehmet Dinçerler'den de hamle gecikmedi ve o da Hadise'yi sosyal medya hesaplarından çıkarıp, tüm fotoğraflarını sildi.

     
  • Mehmet Dinçerler'in kilolu hali görenleri şoke etti! Hadise ile boşanacaklarını açıklayan Mehmet Dinçerler resmen başkasına dönüşmüş!

    ÇİFTİN NE ZAMAN BOŞANACAĞI BELLİ DEĞİL

    Çiftin ne zaman boşanacağı bilinmiyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler, henüz 4 aylık evliydi. 

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