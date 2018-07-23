Mehmet Emin Birpınar yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un 3 yardımcısından biri olarak atandı. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Mehmet Emin Birpınar'ın hayatı...
MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?
Mehmet Emin Birpınar 1966 yılında Konya'da doğmuştur. Birpınar İngilizce ve İtalyanca dillerine hakimdir.
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bunun yanı sıra Birpınar, Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı.
9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi. Tüm bunların yanı sıra Mehmet Emin Birpınar, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Son olarak Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un yardımcısı olarak atandı.
Mezuniyet Sertifikası
Sürdürülebilirlik Kursu- (Orta ve Doğu Avrupa için Stratejiler, Metotlar, Politikalar ve Uygulamalar)
İtalyan Çevre ve Toprak Bakanlığı, (Venedik Uluslararası Üniversitesi, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi, Agroinnova ve Merkez Avrupa Üniversitesi ortaklığıyla)
2005- 2006
AKADEMİK GÖREVLERİ
Araştırma Görevlisi
Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi
1989-1996
Dr. Ar. Gör.
Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi
1996-1997
Yrd. Doç.
Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi
1997-2004
Doç. Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi
2004-2009
Prof. Dr
Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi
2009-
İDARİ GÖREVLERİ
Bakan Danışmanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2012
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
2011- 2012
Müsteşar Yardımcısı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
2013-
İl Müdürü
Çevre ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü
2003-2011
Koordinatör
Su Vakfı- Su Mühendisliği Araştırma ve Kalkınma Merkezi (WERDEC)
2003-
Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul Valiliği Çevre Koruma Vakfı
2003-
Yönetim Kurulu Üyesi
Su Vakfı
2004-
Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Mühendisler Birliği Derneği
2000-2004
Rektör Danışmanlığı
Yıldız Teknik Üniversitesi
2008-
Çevre ve Orman Spor Kulübü ve İstanbul Kadıköy Spor Kulübü Başkanlığı
İstanbul
2008-
Tabiat Varlıkları Koruma Merkez Komisyon Üyesi
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