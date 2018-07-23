Mehmet Emin Birpınar yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un 3 yardımcısından biri olarak atandı. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar kimdir? Mehmet Emin Birpınar nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte Mehmet Emin Birpınar'ın hayatı...

MEHMET EMİN BİRPINAR KİMDİR?

Mehmet Emin Birpınar 1966 yılında Konya'da doğmuştur. Birpınar İngilizce ve İtalyanca dillerine hakimdir.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, 1988 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bunun yanı sıra Birpınar, Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlayarak 1991 yılında İtalyan Üniversitesi’nde, 1994 yılında ise Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

9 Nisan 2015 tarihinde Prof. Dr. Birpınar ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi uyarınca gerçekleştirilen uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye’yi temsil etmek üzere başmüzakereci olarak görevlendirildi. Tüm bunların yanı sıra Mehmet Emin Birpınar, bilimsel dergilerde, ulusal ya da uluslararası kongrelerde, yüzden fazla makale, bildiri vs. yayınlamış olup, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Son olarak Yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un yardımcısı olarak atandı.

Mezuniyet Sertifikası

Sürdürülebilirlik Kursu- (Orta ve Doğu Avrupa için Stratejiler, Metotlar, Politikalar ve Uygulamalar)

İtalyan Çevre ve Toprak Bakanlığı, (Venedik Uluslararası Üniversitesi, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi, Agroinnova ve Merkez Avrupa Üniversitesi ortaklığıyla)

2005- 2006

AKADEMİK GÖREVLERİ

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1989-1996

Dr. Ar. Gör.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1996-1997

Yrd. Doç.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

1997-2004

Doç. Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

2004-2009

Prof. Dr

Yıldız Teknik Üniversitesi- İnşaat Fakültesi

2009-

İDARİ GÖREVLERİ



Bakan Danışmanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2012

İl Müdürü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

2011- 2012

Müsteşar Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2013-

İl Müdürü

Çevre ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü

2003-2011

Koordinatör

Su Vakfı- Su Mühendisliği Araştırma ve Kalkınma Merkezi (WERDEC)

2003-

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Valiliği Çevre Koruma Vakfı

2003-

Yönetim Kurulu Üyesi

Su Vakfı

2004-

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Mühendisler Birliği Derneği

2000-2004

Rektör Danışmanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi

2008-

Çevre ve Orman Spor Kulübü ve İstanbul Kadıköy Spor Kulübü Başkanlığı

İstanbul

2008-

Tabiat Varlıkları Koruma Merkez Komisyon Üyesi

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