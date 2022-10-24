'Bir Şarkı Vardı Ya' yayında

On şarkıdan oluşan plakta dokuz cover şarkı ('Ali Yazar Veli Bozar', 'Haberin Var Mı', 'Üzgünüm', 'Sevemedim Kara Gözlüm', 'Kavak Yelleri', 'Hava Nasıl Oralarda', 'Nefesim Nefesine', 'Yalıçapkını', 'Sevdalılar Beni Anlar') yer alıyor. Plağa adını da veren tek yeni şarkı ise; 'Bir Şarkı Vardı Ya'...

'Bir Şarkı Vardı Ya'nın ilk teklisi olarak öne çıkan 'Sevemedim Kara Gözlüm' yorumuyla beğeni toplayan Mehmet Erdem, plağın açılışını ise bir Barış Manço klasiği 'Ali Yazar Veli Bozar' ile yapıyor.

'Bir Şarkı Vardı Ya'daki tüm şarkıların düzenlemeleri ve albümün prodüktörlüğünde ise Alper Atakan'ın imzası bulunuyor. Plak kayıtları Ahmet Emre ve Kutal Kılıç'a, miks ve mastering ise Özgür Yurtoğlu'na ait. Albümün fotoğraf çekimi de Yiğit Eken tarafından gerçekleştirildi.