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Mehmet Görmez'in annesi 'korona'dan vefat etti

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mehmet Görmez
DHA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in annesi Sıdıka Görmez'in koronavirüsten hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Yalçın, daha önce düzenledikleri telekonferans etkinliğine davet ettikleri Mehmet Görmez'in verdiği, "Başkanım; telekonferansa katılayım ama Covid-19 tedavisinde Validem. Katılamayacak bir durum olursa anlayışınızı rica ediyorum" cevabını paylaşarak, "Mehmet Görmez Hocam; Allah rahmet etsin Validenize. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Başınız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, "Önceki Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın muhterem annesi Sıddika Görmez'e Rabbimden rahmet; hocamıza ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da yaptığı açıklamada "Muhterem Mehmet Görmez hocamızın dâr-ı bekaya irtihal eyleyen validelerine Allah´tan rahmet, kendilerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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