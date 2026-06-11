Mehmet Günsür ve Devrim Özkan partner oldu
'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın paylaştığı yapımın çekimleri temmuz ayında başlayacak
Mehmet Günsür ve Devrim Özkan, 'Aşk Tesadüfleri Sever' serisinin üçüncü filminde başrolleri paylaşacak. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu yapım, 2011 yılında vizyona giren ilk filmin devamı niteliğinde olacak. Çekimler 7 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak, 7 Ağustos'ta Ankara’da tamamlanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Devrim Özkan filmde, reklamcı 'Mavi' karakterine hayat verecek. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenleyen Mavi'nin yolu, sevdiği kadının kalbiyle yaşayan 'Özgür'le (Mehmet Günsür) kesişecek.
Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Serkan Altunorak da yer alıyor. İlk filmde Mehmet Günsür'le başrolü paylaşan Belçim Bilgin ise yeni yapımda flashback ve rüya sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak. Filmin 20 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.
Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram