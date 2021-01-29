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Mehmet Nuri Ersoy'dan Jason Statham ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da çekimleri devam eden 'Five Eyes' adlı film setinde Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya gelerek sohbet etti

Son dakika: Mehmet Nuri Ersoy'dan Jason Statham ziyareti
Bakan Ersoy, Jason Statham'ı ziyaret etti
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HABERTURK.COM / DHA

Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı Guy Ritchie'nin yönettiği 'Five Eyes'in çekimleri Antalya'da dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, film setine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Expo alanında kurulan film platosuna gelen Ersoy, çekim arasında karavanda dinlenen oyuncu Jason Statham, Guy Ritchie, Cary Elwes ve rapçi Bugzy Malone ile görüştü.

Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra film alanına geçerek, kamera arkasından bir sahnenin çekimlerini izledi. Ersoy, burada film ekibiyle görüşerek, çekimler hakkında bilgi aldı.

Film ekibinin 4 ay önce Antalya'ya gelip Expo alanında inceleme ve proje çalışmasına başladığı 'Five Eyes' filmi için, iç mekan bahçesine 3 bin metrekare set alanı kuruldu, bir gemi inşa edildi ve ayrıca özel jet uçağı ile ilgili çekim için uçak seti oluşturuldu. Film çekimleri için 5 bin kişilik Expo Kongre Merkezi, havalimanı terminal binası şekline çevrildi ve kule dekoru verildi. Çekimlerde 101 metre, toplamda 114 metre yüksekliğindeki Expo kulesi de kullanılıyor. Ayrıca boş tutulan Expo Göleti de film ekibi için tekrar dolduruldu. Çekim ekibinin, Expo Antalya alanındaki çekimleri 3 haftada tamamlanması ve mart ayında film setinin sökülmesi planlanıyor.

Film çekimleri için 60 milyon dolar harcanacağı belirtilirken, bugüne kadar dekor için harcanan miktarın ise 20 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi. Türklerin de yer aldığı 500 kişilik film ekibinin çekimler sırasında 2 saatte bir maske değiştirdiği ve sette hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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