Mehmet Okur'un gurur günü

Bir dönem NBA'de de oynayan emekli milli basketbolcu Mehmet Okur, geçtiğimiz hafta sonu Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Okur, Türkiye'ye bir haftalığına geldiklerini, kızı Melisa'nın ABD'deki arkadaşlarıyla beraber mezuniyet öncesi Çeşme'de kısa tatil yaptıklarını söylemişti.

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2004'te Yeliz Okur ile evlenen Mehmet Okur'un Yiğit ve Mert adında iki çocuğu daha bulunuyor.

Emekli basketbolcu; "Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

NBA'de Utah Jazz, New Jersey Nets ve Detroit Pistons takımlarında oynayan Mehmet Okur, 2004'te Detroit Pistons ile NBA şampiyonluğu kazanarak, bunu başaran ilk Türk oyuncu oldu.