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Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor?

Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. İkinci sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor? İşte merak edilen detaylar...

Mehmet Sinan Tara kimdir, kaç yaşında? Mehmet Sinan Tara ne iş yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Mehmet Sinan Tara, en çok vergi veren ikinci isim oldu.

MEHMET SİNAN TARA KİMDİR?

Mehmet Sinan Tara, 1958, İstanbul'da doğmuştur. Enka Holding yönetim kurulu başkanıdır.

İş adamı Şarık Tara'nın oğlu Sinan Tara, Alman Lisesi'nden sonra ETH Zurich'te inşaat mühendisliği okudu. Ardından Stanford University'de işletme dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

1980 yılında katıldığı Enka'da saha mühendisi, genel müdür, yönetim kurulu üyesi gibi görevlerde bulundu. 1994 yılında babası Şarık Tara yönetim kurulu başkanlığını oğlu Sinan Tara'ya devretmiştir. Aynı zamanda TÜSİAD ve Türkiye Müteahhitler Birliği üyesidir.

Sinan Tara, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1.2 milyar dolarlık servetiyle 22. sırada yer almaktadır.

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