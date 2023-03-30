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Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oldu 

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane, bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonrası yönetim kurulunun aldığı kararla yönetim kurulu başkanı olarak seçildi

Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oldu 
AA

Pegasus açıklamasına göre, Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 17 yıldır bu görevi üstlenen Ali Sabancı'dan devraldı. Ali Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek.

Pegasus Hava Yolları'na 2016'nın mart ayında geçiş yapan Mehmet T. Nane, 6 yıl boyunca şirketin CEO'luk görevini yürüttü ve ardından 2022'nin mart ayında yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlendi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevlerini halen sürdüren Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları'ndaki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Mehmet T. Nane, iş hayatına 1988'de başladı, 1997 yılına kadar sırasıyla Türkiye Emlak Bankası, Demirbank ve Demir Yatırım'da çeşitli birimlerde görev aldı.

1997 yılında katıldığı Sabancı Grubu bünyesinde 2005 yılına kadar planlama, iş geliştirme dairesi başkan yardımcılığı, perakendecilik grubu direktörlüğü ve Sabancı Holding Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2000-2005'te Teknosa Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2005-2013 yılları arasında Teknosa Genel Müdürlüğü ve 2013-2016 yılları arasında CarrefourSA Genel Müdürlüğü yapan Nane, 2016 itibarıyla ise Pegasus Hava Yolları'na geçiş yaptı.

Mehmet T. Nane, Asya Pasifik Perakendeciler Federasyonu (FAPRA) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), Gıda Perakendeciliği Derneği (GPD) ve Zincir Mağazalar Derneği (ZMD) Kurucu Başkanlığı, TOBB Perakendecilik Meclisi Başkanlığı, SEV-Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Harvard Business School Türk Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Nane, halen Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Sivil Havacılık Meclis Başkan Yardımcılığı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcılığı, TOBB GS1 Türkiye Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği, SEV Mütevelli Heyeti Üyeliği, BÜVAK Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında görevlerini yürütüyor.

Yanındayız Derneği ve Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) Kurucu Üyesi olan Mehmet T. Nane, aynı zamanda Professional Women Network (PWN) İstanbul'un oluşturduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen CEO'lar Manifestosu kapsamında PWN Eşitlik Elçileri arasına katıldı.

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