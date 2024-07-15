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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Mehmet Topal teknik direktörlük kariyerine başlıyor - Futbol Haberleri

        Mehmet Topal teknik direktörlük kariyerine başlıyor

        Rumen ekibi Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörü Mehmet Topal, teknik adamlık kariyerinin ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavını Romanya 1. Ligi'nin açılış haftasında bu akşam Buzau'ya karşı verecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 13:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:51
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        Mehmet Topal ilk resmi maçına çıkıyor
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        Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerinin ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploieşti, Romanya 1. Ligi'nin açılış haftasında bu akşam TSİ 21.30'da Buzau'yu konuk edecek.

        Haziran ayında Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile teknik direktörlük görevi için sözleşme imzalayan Mehmet Topal, takımıyla iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Hazırlık kampını Bolu'da yapan Mehmet Topal'lı Petrolul, burada oynadığı özel maçta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmişti.

        Takımının başında ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan Topal, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da Petrolul'un ortaya koyduğu futbol beğeni toplamıştı.

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