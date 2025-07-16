Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Mehmet Türkmen'e Konferans Ligi'nde görev - Futbol Haberleri

        Mehmet Türkmen'e Konferans Ligi'nde görev

        FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki mücadelede düdük çalacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Türkmen'e Konferans Ligi'nde görev!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turundaki Dynamo Brest ile Sutjeska Niksic arasındaki karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Türkmen, 17 Temmuz Perşembe (yarın) Belarus'un Dynamo Brest ile Karadağ'ın Sutjeska Niksic takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

        Macaristan'ın Zalaegerszeg şehrindeki ZTE Arena'da oynanacak maçta Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İsrail'den saldırı: Şam'da büyük patlamalar
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        İmamoğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Katil zanlısının eski sevgilisinin şüpheli ölümü!
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Kritik tarih 21 Temmuz!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Şizofreni hastası, başka bir hastanın gözlerini oydu
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        "Falaaddin" ve "Binnaz"a soruşturma!
        Hapis istemi
        Hapis istemi
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Bizi bekleyen gizli tehlikeye: Elektrikli araçlar
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        Fenerbahçe'nin Paris bekleyişi sürüyor!
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        "Babam sperm bankasından çocuk yapmamı istedi"
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Hemzemin facia! Gurbetçi hayatını kaybetti
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Bakan Şimşek'le ilgili faiz iddialarına yalanlama
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Murat Çalık Adli Tıp'a sevk edildi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Süresiz nafaka AYM'ye taşındı! Aile mahkemesi “Anayasa’ya aykırı” dedi
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?