Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ, gözaltına alındı.

Mehmet Üstündağ

Ayrıca soruşturma kapsamında; sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı çıkan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Bilal Hancı