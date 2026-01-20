Habertürk
        SON DAKİKA: Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Mehmet Üstündağ ve Bilal Hancı, gözaltına alındı

        Magazin yazarı Mehmet Üstündağ'ın ve sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

        Giriş: 20.01.2026 - 10:14 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:00
        Gözaltına alındılar
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hürriyet Gazetesi magazin yazarı ve TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu olan Mehmet Üstündağ, gözaltına alındı.

        Mehmet Üstündağ
        Mehmet Üstündağ

        Ayrıca soruşturma kapsamında; sosyal medya ünlüsü Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut'un da gözaltına alındığı öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı çıkan diğer 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.

        Bilal Hancı
        Bilal Hancı
