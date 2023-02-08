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Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye Balıkesir'den asker sevkiyatı devam ediyor. Diğer yandan bölgedeki Mehmetçik de faaliyetlerini sürdürüyor

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AA
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin deprem bölgelerinde, çadırkent kurulumu, yardım malzemelerinin gönderilmesi, sıcak yemek dağıtımı ile keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmaları gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

     
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    MSB, Mehmetçiğin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Açıklamada, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Hatay Merkez'deki Sanayi Sitesi yanında çadırkent kurulumunun tamamlandığı ve vatandaşlara yardım malzemeleri dağıtıldığı belirtildi.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    İstanbul Tersanesi Komutanlığı personellerinin aileleriyle birlikte depremzedeler için hazırladıkları yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Hatay'daki depremzede vatandaşlarımıza yardım malzemesi dağıtım faaliyetlerine aralıksız devam ediyoruz. Malatya'daki depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek desteğini aralıksız sürdürüyoruz. Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli İHA'larımız da deprem bölgesinde keşif, tespit ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için aralıksız görev yapıyor."
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Çalışmalara ilişkin görüntülere yer verilen açıklamanın sonunda "birlik zamanı" ifadesine de yer verildi.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    BALIKESİR'DEN ASKER SEVKİYATI SÜRÜYOR

    Balıkesir'den asker sevkiyatı devam ediyor.

     
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'na bağlı komandolar, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait "İskenderun" adlı uçak ile saat 17.00'de deprem bölgesine hareket etti.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    KOMANDOLAR ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILACAK

    Komandolar, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılacak.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    19. Komando Tugayı'ndan depremin ilk gününden itibaren hem hava yolu hem de kara yolu ile bölgeye Mehmetçik sevk ediliyor.
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    KARABÜK'TEN 1659 MEHMETÇİK YOLA ÇIKMIŞTI

    Karabük'te 1659 Mehmetçik, öğle saatlerinde dualarla deprem bölgesine yolcu edilmişti. 

     
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimlerini alan uzman jandarmalar ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan 1659 kişilik ekip, Hatay'da devam eden arama kurtarma faaliyetine destek olacak .
  • Mehmetçik, deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor - Öne çıkan haberler

    Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Yusuf Küçükbaşol'un emir, sevk ve idaresindeki Mehmetçik, otobüslerle Hatay'a doğru yola çıkmıştı.

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